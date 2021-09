철도공단, 신안산선 복선전철 장하역(가칭) 신설 착수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단이 신안산선 복선전철 구간에 장하역(가칭) 신설에 착수한다.

14일 철도공단은 이날 안산시, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 안산도시공사, ㈜넥스트레인과 신안산선 복선전철 성포~목감 구간 장하역 신설을 위한 다자간 협약을 체결했다고 밝혔다.

장하역은 6.3㎞에 이르는 성포~목감 구간 주민의 철도 접근성을 높이고 ‘안산장상 공공주택지구(이하 장상지구)’ 추진에 따른 교통시설 필요성 증가 등 장상지구 사업시행자(한국토지주택공사·경기주택도시공사·안산도시공사)의 요청을 반영해 신설이 결정됐다.

장하역 신설은 954억원의 사업비를 투입해 2026년 완공을 목표로 추진된다.

철도공단은 장하역 신설을 위한 설계·시공·운영 등 전반에서 관리를 맡게 되며 사업비와 운영비는 장상지구 사업시행자와 안산시가 각각 부담한다. 또 역사 건설과 운영은 넥스트레인이 맡는다.

철도공단 김한영 이사장은 “장하역 신설은 장상지구 1만3000호 주민의 교통편의성을 높이고 지역발전에도 이바지하게 될 것”이라며 “철도공단은 2026년 개통이 차질 없이 이뤄지도록 사업관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

