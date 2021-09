[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨의 대학생 봉사단 '해바라기 봉사단'이 지난 11일 추석을 앞두고 독거노인을 위한 먹거리 나눔 행사를 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 봉사는 추석 명절을 홀로 보낼 취약계층 독거노인에 대한 사회적 관심을 촉구하는 한편, 영양가 있는 음식 제공으로 어르신들의 건강 증진에 기여하고자 마련됐다.

먹거리 세트에는 나물과 반찬, 국물 등이 담겼다. 이 세트는 봉사단이 작성한 편지와 함께 지역내 독거노인에게 전달될 예정이다.

봉사에 참여한 단원은 “형편이 어려운 분들에게 작게나마 도움이 되고자 이번 봉사를 기획하게 됐다”며 “어르신들이 봉사단이 준비한 음식을 드시면서 지친 몸과 마음을 달래셨으면 좋겠다”고 말했다.

