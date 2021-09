고승범 "서민·취약계층에 충분한 지원 뒷받침"

서민·취약계층 간담회 개최

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 14일 "코로나19로 어려움이 가중되는 상황에 서민·취약계층이 자금애로를 겪지 않도록 충분히 지원하겠다"고 밝혔다.

고 위원장은 이날 서민금융통합지원센터에서 진행된 서민·취약계층 간담회에 참석해 이같이 말했다.

고 위원장은 "최고금리가 인하되고 가계부채 관리가 강화되며 저신용·저소득자들에게 충분한 자금공급이 어려울 수 있다는 우려가 있다"고 말했다.

이어 "저신용?저소득 서민층들이 생계 등에 필요한 자금을 적기에 조달하고 정상적인 경제생활을 지속할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

금융위는 서민·취약계층이 불법사금융에 기대지 않고 자금이용에 부족함이 없도록 정책서민금융 공급을 확대하고 있다. 고 위원장은 "올해는 법정 최고금리 인하에 따른 저신용·저소득 차주의 대출절벽을 방지하기 위해 서민금융상품이 새로이 출시됐다"며 "대환상품인 안전망 대출Ⅱ를 비롯해 기존보다 금리를 낮춘 햇살론15, 햇살론뱅크가 출시됐고 10월에는 햇살론카드도 출시될 예정"이라고 설명했다.

아울러 코로나19로 피해를 입은 취약계층과 자산형성에 애로가 많은 청년층에 대해서는 더욱 섬세한 정책적 지원방안을 마련하겠다고 했다.

그는 "채무상환이 어려워진 자영업자들의 재기지원을 위해 신복위 채무조정에서 추가적으로 개선할 사항도 살펴보겠다"며 "이자에 장려금을 추가해 주는 청년희망적금 출시를 위해 관련 예산의 국회 통과에도 노력을 기울이겠다"고 말했다.

마지막으로 불법사금융과 같이 서민·취약계층의 삶을 파괴하는 민생범죄 행위에 대해서는 관계기관과 긴밀히 공조해 엄중히 대응해 나가겠다고 했다.

고 위원장은 "가뭄이 들면 저수지 가장자리부터 마르고 나중에 물이 들어올 때도 가장자리에는 맨 마지막에 물이 찬다는 말이 있다"며 "정책 서민금융이 가장자리에 위치한 서민·취약계층에게 현장에서 단비처럼 제 기능을 할 수 있도록 이용자 목소리를 듣고 정책에 반영하겠다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr