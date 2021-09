[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 화장품매장에서 주름개선라인, 피부재생라인, 보습라인, 미백라인의 등의 다양한 기능성 화장품을 선보이고 있는 가운데 찬바람이 불기 시작한 가을 피부를 보호하기 위해 주름개선라인을 추천하고 있다. 설화수 주름개선 라인 제품은 피부에 좋은 인삼이 함유돼 있어 거칠어진 피부를 매끈하고 건강하게 만들어줘 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr