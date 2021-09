인도네시아에 퍼지는 '치안한류'…고위직에 한국 경찰 시스템 전수

경찰청, 인니 총경급 8명에 비대면 교육

채용과정·보안·예산 정책까지 공유

[아시아경제 이관주 기자] 한국 경찰청이 인도네시아 고위 경찰관들에게 경찰 운영 전반에 대한 비대면 교육을 진행하고 우리나라의 우수한 치안 시스템을 전수했다.

경찰청은 14~15일 양일간 인도네시아 경찰청 총경급 8명을 대상으로 채용과정과 신임 경찰관 교육을 비롯해 경찰기관의 시설 보안·예산관리 등에 대한 교육을 진행한다고 밝혔다.

이번 비대면 교육과정은 인도네시아 경찰관리자 대학에서 매년 운영하는 '치안정책과정'에 참석한 현지 경찰 고위직을 대상으로 진행됐다. 기존에는 교육생들이 각 국가의 우수한 치안정책을 학습하기 위해 해외 경찰기관을 직접 방문했으나, 코로나19로 방한이 어려워지자 한국 경찰청에 비대면 교육을 직접 요청하면서 이뤄졌다.

교육에 참여한 인도네시아 경찰청 소속 베니 알잔토 시크 총경은 "신임 경찰관 채용 및 교육 등 대한민국의 치안시스템은 인도네시아 경찰에 많은 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 양국 치안협력을 꾸준히 추진해 더 많은 인도네시아 경찰들이 한국의 선진 치안시스템을 배워갈 수 있기를 희망한다"고 말했다.

경찰청 관계자는 "코로나19 상황 속에서 비록 비대면 교육이지만 인도네시아 고위경찰을 대상으로 치안한류의 우수성을 알리고 양국 경찰협력 관계를 강화하는 좋은 계기가 됐다"며 "앞으로도 세계 각국의 치안협력 요청을 적극적으로 수용해 우리나라의 우수한 치안역량이 더 많은 나라에 전수될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

경찰청은 2018년부터 인도네시아 경찰청 사이버범죄 수사역량 강화사업을 진행하고 있다. 올해 4월에는 수사역량 강화사업의 하나인 '경찰대학·인도네시아 반둥공대 복수 석사학위과정'을 운영해 인도네시아 경찰로부터 호평을 받기도 했다. 이밖에도 경찰청은 인도네시아 치안역량을 발전시키기 위한 마스터플랜 및 각종 초청 연수 등 다양한 세부사업을 추진 중이다.

