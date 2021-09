쿠팡, 추석 맞아 21일까지 '한복 테마관'…"반려동물 한복도"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡이 추석을 맞아 '한복 테마관'을 오픈했다고 14일 밝혔다.

한복 테마관에서는 오는 21일까지 유아 한복은 물론 성인 한복, 반려동물 한복까지 국내 유명 한복 브랜드의 인기 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 한복과 잘 어울리는 머리핀, 머리띠, 노리개, 댕기, 꽃신 등 각종 액세서리도 다양하게 찾아볼 수 있다.

테마관은 카테고리별로 제품을 구분해 고객 편의를 더했다. 성인 한복 코너의 경우 전통한복, 생활한복, 한복신발, 소품 등 카테고리를 구분해 고객들이 원하는 제품을 빠르게 찾아볼 수 있다. 또 반려동물 한복 코너에는 핸드메이드 제품부터 한복 세트, 액세서리까지 반려동물을 위한 아이템을 할인가로 구매할 수 있다.

쿠팡 관계자는 "명절에 입는 전통 한복은 물론 다양한 소재와 디자인을 갖춘 생활 한복까지 각종 한복을 비롯해 한복과 관련된 용품들을 모두 만나 볼 수 있다"며 "부담없는 가격으로 평소 마음에 들었던 한복을 마련할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

한편 쿠팡은 다음달 21일까지 '2021 추석 빅세일 대축제'를 진행한다. 추석 특별 기획전은 명절 음식부터 선물세트까지 추석과 관련된 상품들을 한 곳에 모아 할인된 가격으로 선보인다. 고객들이 원하는 제품을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 ▲단 하루 특가 ▲추석 선물관 ▲추석 준비관 ▲브랜드관 등 다양한 혜택을 찾아볼 수 있다.

