여의도순복음교회 설립자 조용기 목사 별세

[아시아경제 최동현 기자] 여의도순복음교회 설립자인 조용기 원로목사가 14일 별세했다. 향년 86세.

여의도순복음교회는 조 목사가 이날 오전 7시13분 서울 종로구 연건동 서울대병원에서 사망했다고 밝혔다. 조 목사는 지난해 7월 뇌출혈로 쓰러졌다. 서울대병원에서 수술 후 입원치료를 받아왔지만 다시 일어서지 못했다.

조 목사는 1936년 경남 울산 울주군에서 태어났다. 5남 4녀 중 맏아들이다. 고교 2학년 때 폐결핵으로 입원해있을 당시 병문안 온 누나의 친구를 통해 기독교 신앙을 받아들였다. 1950년대 들어 미국 오순절 계통 선교사들로부터 순복음신학을 처음 접했다. 1956년 순복음신학교에 입학한 고인은 같은 학교에서 만난 최자실(1915~1989) 전도사와 함께 대조동 공동묘지 인근에서 신자 5명으로 공동 목회를 열기도 했다.

천막교회 신자가 늘자 조 목사는 1962년 서울 서대문에서 여의도순복음교회의 전신인 순복음중앙교회를 개척했다. 교인이 급증하자 1968년 당시 모래밭이던 서울 여의도의 약 1만㎡ 부지에 교회를 지어 1973년 입당했다. 여의도순복음교회는 1979년 신자수 10만명, 1981년 20만명, 1984년 40만명, 1992년 70만명 등을 잇따라 돌파하며 성장해나갔다. 당시 조 목사가 설파했던 메시지를 한마디로 요약하면 '3박자 구원론'이다. 예수를 믿으면 영적 구원뿐 아니라 부자가 되고 건강해진다는 의미다.

조 목사는 2008년 5월 당회장직에서 물러난 이후 원로목사로 활동했다. 영산조용기자선재단을 통해 아동·청소년·노인·장애인 등 취약계층을 도왔다.

조 목사의 유족은 조희준, 조민제(국민일보 회장), 조승제(한세대 이사) 등 3남이 있다. 조 목사의 아내 김성혜 한세대 총장은 지난 2월 79세의 나이로 눈을 감았다.

조 목사의 빈소는 여의도순복음교회에 마련될 예정이다. 장례예배는 오는 18일 오전 8시 한국교회장으로 진행된다. 장례위원장은 한국교회총연합 공동대표회장인 소강석·이철·장종현 목사가 맡는다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr