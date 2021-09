"건강하던 아빠, AZ 맞고 대장 괴사"…현직 간호사 靑 청원

"AZ 맞고 허혈성 대장염 진단받은 아빠…현재도 중환자실에 계신다"

[아시아경제 허미담 기자] 부산의 한 병원에서 간호사로 일하고 있는 A씨는 자신의 아버지가 아스트라제네카(AZ) 백신 2차 접종 후 허혈성 대장염 진단을 받고 대장 절제술을 받았다며 도움을 호소했다.

13일 청와대 국민청원 게시판에는 '저희 아빠가 백신 접종 후 인공 항문 만드는 수술을 받고 중환자실에 입원 중입니다'라는 제목의 청원이 올라왔다. 이 청원은 14일 오전 8시 기준 2100명 이상의 동의를 받았다.

자신을 부산의 한 종합 병원에서 근무하는 간호사라고 밝힌 청원인 A씨는 "여동생은 119 구조 대원이라 저와 제 동생은 의료인으로서 코로나 백신 우선 접종자가 돼 백신 접종을 무사히 마쳤다. 이로 인해 저희 부모님에게도 백신 접종을 권장했다. 하지만 지금은 뼈저리게 후회한다"고 말문을 열었다.

그는 "평소 특별한 기저질환이나 그 흔한 혈압, 당뇨도 없이 건강했던 아빠는 아스트라제네카 2차 접종 후 허혈성 대장염을 진단받고, 응급으로 대장의 15~20cm를 절제했다. 이후 인공항문을 만드는 수술을 받고 대학병원 중환자실에 입원해 아직도 인공호흡기를 단 채 깨어나지 못하고 누워 계신다"고 토로했다.

이어 "두 달 전 위대장 내시경 검진에서도 대장용종을 뗐고 경미한 위염 이외에는 별다른 이상 소견이 없었다"고 덧붙였다.

A씨의 아버지는 지난달 13일 경남 창녕의 한 보건소에서 AZ 2차 접종을 받은 후, 같은 달 31일 밤 극심한 복통, 혈변, 설사 증상에 시달렸다. 결국 백신 접종 병원을 찾아간 아버지는 곧바로 응급실로 옮겨졌다.

A씨는 "응급실에서 (아버지의) 장이 부어있고 '식도궤양'이라는 설명을 들었다. 이후 9월5일 산소포화도가 떨어지고 호흡곤란이 와서 내과 중환자실로 옮겨져 인공호흡기를 달았다. 6일에는 이자CT 검사 후 폐부종 소견이 있다 해서 24시간 돌리는 투석까지 하고, 8일에는 결장 내시경을 통해 허혈성 대장염을 진단받고는 응급으로 수술을 받았다"고 설명했다.

그는 "(아버지는) 대장이 썩고 괴사가 심해 결국 대장의 일부분을 잘라내고 인공항문을 만드는 수술을 받았으나, 아빠는 생일날에도 인공호흡기를 단 채 언제 일어날지도 모른 채로 중환자실에 누워 계신다"고 했다.

아울러 "백신 후유증은 나와는 거리가 먼일이라고 생각했다. 국민들은 물론 의료인인 저조차도 정부를 믿고 지금도 백신 접종을 하고 있다. 현재 백신 접종을 나라에서도 권고하고 있고 코로나 상황이 좋아질 것이라고 생각하지만, 이렇게 많은 사람들의 이상반응이 속출하고 있는데 아직도 어떻게 접수하는지, 필요한 서류가 무엇인지, 어떻게 처리가 되는지 절차 또한 아무 정비가 돼 있지 않다"고 지적했다.

끝으로 A씨는 "수술받기 전에 벌써 병원비만 800만원에 달하고 있다. 안 아프고 행복하게 건강하게 살고 싶어서 맞은 백신이 우리 가족의 행복을 파괴하고 있다"며 "이제 다시는 저희 아빠 같은 피해자가 발생하지 않도록 백신과의 인과 관계를 철저히 밝혀달라"고 강조했다.

