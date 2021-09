JP모건 "아이폰13 힘입어 2022년 실적도 기대"

애플인사이더, 투자자 서신 인용

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 신작 스마트폰인 아이폰13·아이폰SE 등에 힘입어 2022년에도 기록적인 수익을 기록할 것이란 관측이 나왔다.

IT전문매체 애플인사이더는 13일(현지시간) 투자은행(IB) JP모건의 애널리스트인 새믹 채터지의 투자자 서신을 인용해 이 같이 보도했다. 12개월 애플 목표주가로는 180달러를 제시했다.

애플은 14일 오전 10시(현지시간) 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 행사를 개최한다. 신형 아이폰인 아이폰13 시리즈 외에도 에어팟3 등이 이 자리에서 공개될 것으로 예상된다.

새믹 채터지는 "애플은 이미 4분기를 상당히 보수적으로 이끌었다"면서 "아이폰12와 맥북·아이패드 판매 모멘텀을 기반으로 한 보수적 가이던스를 여전히 충족할 수 있다고 본다"고 설명했다.

그러면서 "2022년에는 아이폰13과 아이폰SE 모델들이 5G 스마트폰 최고 판매를 기록한 2021년을 능가하거나 이와 동등한 수준까지 이끌 것"이라고 덧붙였다.

다만, 코로나19 제한이 완화되는 추세에 따라 미래에는 현재 수준인 30%대 성장률이 지속되기는 어려울 것이란 관측도 덧붙였다. 서비스 성장 둔화 가능성이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr