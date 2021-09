충남, 서천 유부도 등 연안 침식지역 집중관리

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 관내 연안 침식지역의 집중 관리에 나선다.

도는 해양수산부의 ‘연안 침식 실태조사’로 확인된 연안 침식지역을 모니터링·순차 정비할 방침이라고 14일 밝혔다.

실태조사는 기후변화에 따른 태풍, 고파랑의 잦은 발생과 해안가에 설치한 인공구조물에 의한 연안 침식현황을 파악·분석하기 위해 해수부가 해마다 실시한다.

충남에선 연안 22개소가 조사대상에 포함됐으며 이중 14개소가 하위등급(연안 침식지역)에 포함됐다.

도는 이들 연안침식지역을 ▲제3차 연안정비기본계획 반영지구 8개소(보령 장고도, 서천 유부도·도둔, 태안 어은돌·운여·신두리·만리포·백사장) ▲국립공원공단 관리지구 3개소(태안 청포대·구례포·학암포) ▲지속 모니터링 분석 필요지구 3개소(보령 학성·무창포, 태안 의항)로 구분해 각각의 계획을 수립·관리할 계획이다.

또 보통등급을 받은 8개소(보령 대천, 서천 다사·송림, 홍성 상황·남당, 태안 꽃지·병술만·연방죽골)도 지속적으로 정비·관리할 방침이다.

도 관계자는 “제3차 연안정비사업 추진 때 연안침식지역 우선순위를 적용하고 충남 해안선 변화와 모래 이동에 관한 연구과제를 발굴해 연안 침식의 근본적 문제를 해결하도록 대책을 수립하겠다”며 “무엇보다 침식으로 인한 해안선 감소, 월파 등으로 인한 지역주민 피해를 예방하기 위해 유관기관과 공조함으로써 안전한 연안환경을 조성해 나갈 것”이라고 말했다.

