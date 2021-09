TV 출연한 유명 공인중개사 말 믿고 전세 계약했지만...70여명 보증금 떼일 위기

오피스텔은 통째로 경매에 넘어가고 집주인은 잠적

[아시아경제 윤슬기 기자] 한 방송사 예능 프로그램에 출연했던 유명 공인중개사의 말을 믿고 전세계약을 체결했지만 집주인이 잠적해 세입자들이 보증금을 떼일 위기에 처해있다.

13일 JTBC의 보도에 따르면 오피스텔 70채를 세 놓은 집주인이 야반도주로 도망간 것으로 드러났다. 세입자 70여명은 오피스텔이 통째로 경매에 넘어갔다는 통지서를 받고서야 뒤늦게 집주인이 잠적했다는 사실을 알게 됐다. 세입자들의 전세 보증금은 모두 70억원에 달하는 것으로 추정된다.

경매를 통해 새 주인이 정해지더라도 세입자들이 받을 수 있는 보증금이 얼마 안 될 것으로 예상되면서 이 오피스텔의 세입자인 20~30대 청년들의 피해가 우려되는 상황이다.

세입자 이모 씨는 "당황스럽고 몸에 피가 다 빠져나가는 것처럼 힘들다"라며 "월세 한 40(만원) 아끼려고 전세로 들어왔는데 빚이 8000(만원)이 생기게 생겼다"라며 어려움을 토로했다.

세입자 중 일부는 집 구하기 예능 프로그램에 출연한 것을 강조하는 공인중개사의 말을 믿고 전세계약을 체결했다고 밝히기도 했다.

세입자 김모 씨는 "자기가 부동산 일하면서 사고 하나 없어서 집 구하는 프로그램에서 출연해 달라고 해서 방송해 나갔다고 엄청 강조를 했다"라며 "그래서 나도 믿고 계약을 하게 됐다"라고 말했다. 또 다른 세입자 박 모 씨도 "공인중개사가 (집주인이) 서면 일대에 자산도 많고 이 정도 건물에 근저당 설정 안 돼 있는 건물 없다고 설명했다"라며 "별문제 없을 거라고 (말했다)"라고 했다.

한편 공인중개사는 정상적으로 매물을 중개했다는 입장이다. 공인중개사는 "내가 중개할 당시에 만약에 경매 진행 중이었으면 내 잘못이 맞다"라며 "그런데 내가 중개할 때는 완전 정상이어서 대출까지 나왔다"라고 설명했다.

