SSG푸드마켓, 100년 숙성 발사믹 식초 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트의 프리미엄 슈퍼마켓 SSG푸드마켓(청담·도곡점)이 이색 프리미엄 추석 선물세트를 판매한다고 14일 밝혔다.

SSG푸드마켓은 오는 21일까지 이탈리아의 명품 발사믹 식초 '주세페 쥬스티 리저브 큐빅 발사믹 식초 100년산'을 선보인다. 판매 가격은 140만원으로, 24캐럿 금장 라벨이 장식된 고급스러운 나무 상자에 담겨 판매된다.

일반적으로 발사믹 식초는 이탈리아 북부 모데나 지방의 포도 품종을 전통 기법을 통해 만든 고급 포도 식초를 뜻한다. 숙성기간이 길어질수록 깊은 향기와 풍미를 가지게 된다. 그 중에서도 주세페 쥬스티 리저브 100년산은 400년 전통을 자랑하는 이탈리아의 명가 주세페 쥬스티 가문이 17세기부터 내려온 전통 제조 기법을 통해 한정 생산하는 제품이다.

이 제품의 경우 매년 100여개 한정 수량만 추출되며, 국내 반입 물량이 10~20여개에 불과할 정도로 구하기 어렵다. 최소 6가지 이상의 나무 숙성통을 연간 1회씩 옮겨다니는 과정을 거치며, 달콤하고 시큼한 맛과 강한 과일 향이 특징이다.

다양한 이색 프리미엄 선물세트도 기획했다. 대표 품목으로는 SSG 무항생제 제주한우 2호, 일보스케토 이탈리안 소금 후추 세트 등이 있다.

SSG푸드마켓 관계자는 "사회적 거리두기로 인한 집밥족 증가와 다양해지는 고객 수요를 충족시키고자 이색 프리미엄 집밥 선물세트를 기획했다"며 "앞으로도 고객들이 원하는 프리미엄 상품 개발에 앞장서겠다"고 말했다.

