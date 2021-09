"외국인, 안정성보다 성장성 높은 기업주식 많이 산다"

한경연, '외국인 주식매매행태와 시사점' 분석

[아시아경제 김흥순 기자] 국내증시 지수를 견인하는 외국인들이 주식시장에서 투자를 고려할 때는 기업의 성장성을 가장 중요한 판단 기준으로 삼기 때문에 이를 높이기 위한 정책 뒷받침이 필요하다는 주장이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)은 코스피 상장기업을 대상으로 올해 1분기 경영실적이 외국인의 코스피 상장주식 순매수비율에 미친 영향을 분석한 결과 기업의 성장성이 좋아질수록 외국인은 해당기업의 주식을 순매수하고, 반대로 안정성이 좋아질수록 순매수를 줄이는 것으로 나타났다고 14일 밝혔다.

구체적으로는 성장성 지표인 총자산증가율이 1%p 올라가면 외국인주식순매수비율은 0.026%p 증가한 것으로 파악됐다. 반면 안정성 지표인 자기자본비율이 1%p 증가하면 외국인 주식순매수비율은 0.078%p 하락한다.

한경연은 외국인순매수 지표(순매수비율·순매수금액)가 코스피와 그 변동성에 영향을 주는지를 분석한 결과 외국인 순매수비율과 코스피는 서로 영향을 주고받는 관계이고, 외국인 순매수액은 코스피 변동성에 영향을 준다는 것을 확인했다고 덧붙였다.

이러한 결과를 기초로 외국인 순매수지표가 코스피와 코스피 변동성에 미치는 영향력 정도를 분석한 결과 외국인 순매수비율이 1%p 높아지면 코스피는 0.5% 상승하고, 외국인순매수액이 1조원 늘면 코스피 변동성은 5.4% 하락하는 것으로 나타났다.

이는 외국인의 주식순매수가 주가상승과 주가변동성 감소로 연결돼 주식시장에 좋은 영향을 주고 있음을 뜻한다고 한경연은 해석했다.

한경연은 또 최근 외국인들의 국내증시에 대한 매도공세가 지속되면서 주식시장이 약세를 면하지 못하고 있어 개인투자자는 물론 기업의 직접금융을 통한 자금조달에도 악영향을 미칠 것이 우려된다고 주장했다.

올해 유가증권시장에서 외국인의 주식시장 참여비율은 시가총액기준으로 지난 1월4일(개장일) 36.6%에서 8월31일 32.6%로 감소했다. 주식 수 기준으로는 같은 기간 19.2%에서 18.3%로 줄었다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "이번 연구결과를 통해 외국인의 국내 주식시장 참여 확대를 위해서는 무엇보다 기업의 성장성이 담보돼야 한다는 사실을 확인할 수 있었다"며 "기업 규제개선과 세제지원 강화로 기업들이 적극적인 경영활동에 나설 수 있도록 해야 하는 이유"라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr