"굳이 근무시간에?" vs "과도한 비난"…여경 주차 연습 논란에 누리꾼 갑론을박

[아시아경제 허미담 기자] 현직 여경이 근무 중 경찰차로 주차 연습을 했다는 주장의 글이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하면서 누리꾼들의 갑론을박이 이어지고 있다.

12일 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'에는 '여경의 근무 중 주차 연습'이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 "공원에 드라이브하러 갔는데 주차장 구석에서 경찰차가 보였다. 무슨 일인지 싶어 봤는데 차가 천천히 후진하더라"며 "박스도 옆에 있어서 설마 주차 연습 중인가, 혹시 여경인가 했는데 그 설마가 맞았다"고 당시 상황을 전했다. 이어 "근무 중 주차 연습도 시켜 주고 좋은 회사"라며 "여러분의 세금이 터져나가고 있다"고 비꼬았다.

A씨가 글과 함께 공개한 사진에는 공원으로 추정되는 장소에 여경과 남경이 서 있었고, 그 옆에 경찰차가 주차돼 있었다.

이를 두고 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 벌어졌다. 근무시간을 이용해 운전 연습하는 게 이해되지 않는다며 여경을 비판하는 의견과, 아직 사실관계가 확인되지 않은 상황에서 과도한 비난은 적절치 않다는 의견이 맞섰다.

한 누리꾼은 "어느 회사가 근무시간에 직원에게 주차 연습을 시켜주냐"며 "여경, 남경이 중요한 게 아니다. 대체 경찰차를 갖고 왜 운전 연습을 하는 거냐. 세금이 아깝다"고 했다.

이외에도 "경찰차가 운전 연습하라고 있는 거냐", "근무 중 쉬는 시간에 운전 연습하는 걸 백번 이해한다 쳐도 경찰차로 하는 건 좀 아니지 않나", "한숨 나온다" 등의 비판이 이어졌다.

반면 이 여경이 실제 주차 연습을 했는지 확인되지 않은 만큼 비난을 자제하라는 의견도 있었다. 누리꾼들은 "아직 사실 확인도 안 된 사진 한 장 가지고 왜 이렇게 욕하는지 모르겠다", "과도한 비방은 자제하자", "아직 확인된 게 아무것도 없는데 왜 이렇게 다들 날이 섰나" 등의 반응을 보였다.

한편 직장인 익명 커뮤니티인 '블라인드'에서 한 경찰청 직원은 해당 논란에 대해 "이게 왜 논란인지 모르겠다"는 의견을 내놓기도 했다.

그는 "순찰 배정 안 된 순찰차로 할 수도 있고, 야간 끝나고 하는 거일 수도 있는데 여경이 하니까 일부러 저런다"라며 "운전 경험이 없을 수도 있고, 직원을 교육하는 것도 업무의 일종이다. 나도 신입 때 주임들한테 주차 교육 업무 시간에 틈틈이 받았었다"고 말했다.

