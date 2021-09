장규석 경남도부의장, 추석 맞아 어르신 복지시설 위문 방문

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의회 장규석 제1부의장, 김진부, 유계현 의원이 13일 추석 명절을 맞아 사회복지시설 3개소에 위문 방문했다.

이날 도의원들은 진주시 소재 사회복지시설인 진주동부요양원과, 도리원, 경남노인전문요양원을 방문해 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 위문품을 전달하고 현장 애로사항을 청취했다.

위문품은 시설종사자 및 이용자들과 접촉을 최대한 줄이고자 시설 외부에서 전달했다.

또한 사회복지시설 관계자에게 당면한 고충과 애로사항을 청취하면서, 사회복지시설에 대한 도의회 차원의 지속적인 관심과 지원방안에 대해서도 논의했다.

장 부의장은 "장기간 지속되고 있는 코로나19로 인해 시설에 입소한 어르신들께서 가족과 면회가 제한받는 등 많은 외로움과 힘든 날을 보냈을 것을 생각할 때 지역의원으로서 매우 안타까운 현실이다"라고 말했다.

이어 "힘겨운 상황에도 헌신하고 계시는 복지시설 관계자들의 노고에 진심으로 감사드리고, 조속히 코로나19가 종식돼 가족과 함께 할 수 있는 날이 오기를 기대한다”고 전했다.

