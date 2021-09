이광일 도의원, 전남도의회 민주당 원내대표 당선

더불어민주당 발전이 전라남도의회 발전이 될 수 있게 앞장설 것

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 제 11대 전남도의회 더불어민주당 교섭단체 원내대표에 이광일 도의원(여수1, 재선)이 당선됐다.

전남도의회 더불어민주당은 10일 의원총회를 갖고, 여수 출신의 재선인 이광일 의원을 교섭단체 대표로 선출했다. 신임 이광일 대표의 임기는 2022년 6월 30일까지다.

이광일 신임 원내대표는 “중책을 맡게 돼 깊은 책임감을 느끼고 더불어민주당 발전이 바로 전라남도의회 발전이 될 수 있게 앞장서 나가겠다”며 “효율적인 원내 운영을 위해 힘쓰고, 선배 동료의원의 목소리에 더욱 귀 기울여 소통하며 화합의 장을 만들 수 있는 원내대표가 될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 소감을 밝혔다.

이광일 교섭단체 대표의원은 앞으로 ▲소속의원 통합 및 의정 활동 지원 ▲상임위원 및 특별위원의 선임 및 개선 시 추천 ▲예결위원 1명 추천 ▲당연직 운영위원 및 위원 1명 추천 등 중추적인 역할을 하게 된다.

한편, 이광일 원내대표는 제11대 전남도의회 예산결산특별위원회 위원장, 광양만권 해양생태계보전 특별위원장, 농수산위원회 위원을 역임했고, 현재는 전라남도 수산자원보전 대책 특별위원장과 교육위원회 위원으로 활동하고 있다.

