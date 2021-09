이동걸, 대우조선-현대重 결합 반대에 쓴소리 "독자생존 가능하냐"

"HMM 정상화 판단은 아직 시기상조"…단계적 지분 매각 추진

대한항공-아시아나항공 결합 심사 지연에 "공정위 적극적으로 나서달라"

쌍용차 먹튀 논란에는 "현실적으로 불가능하다고 판단"

이동걸 산업은행 회장은 13일 대우조선해양과 현대중공업의 결합 반대를 외치는 노조 및 지역사회를 향해 "독자생존이 가능하냐"며 쓴소리를 했다.

이 회장은 이날 온라인으로 진행된 '4주년 기자간담회'에서 "대우조선해양이 금융지원 없이 독자 생존이 가능한 방법을 말한다면 직접 정부를 설득해서라도 (노조와 지역사회 등에) 건내주겠다"며 이같이 밝혔다.

대우조선해양과 현대중공업은 현재 유럽연합(EU) 경쟁당국의 결합심사 결과를 기다리고 있다. 하지만 노조와 지역사회가 EU 경쟁당국 앞에서 시위를 벌이는 등 강하게 반대 의사를 표명하고 있다. 이 회장에 따르면 이점이 기업결합 심사 승인에 악영향을 미치는 것으로 전해진다.

이 회장은 "산업 재편의 문제를 국내에서 도와주지 않는다"며 "두 기업의 기업결합심사가 승인이 안되면 책임을 누가 지느냐 그때 가서 산은에 다시 책임을 물을 것이냐"고 어려움을 토로했다.

그러면서 "대우조선해양이 영원히 산은 아래서 지내야 하는지 책임지지 않는 요구를 어디까지 수용해야 되는지 모르겠다"고 덧붙였다.

HMM 매각과 관련한 장단기 계획을 묻는 질문에는 "별도 진행 중인 사안이 없다"고 선을 그었다. 다만 향후 원활한 인수합병(M&A)여건 조성을 위해 당행 지분을 단계적으로 매각해야 한다고 부연했다.

이 회장은 "매각 여건이 조성되기 위해선 보유지분을 조금씩 낮춰야 한다고 생각한다"며 "다만 지분매각은 정부의 정책과 시장 상황을 고려해서 결정될 문제"라고 설명했다. 영구채 처리 방향에서 대해서도 "해운재건 5개년 계획이 추진 중인데 정부와 협의 후 결정할 문제로 지금은 HMM 정상화가 우선"이라고 덧붙였다.

이 회장은 최근 파업 직전 단계에 이르렀던 HMM 사태에 대해선 우려의 목소리를 내기도 했다. 그는 "HMM이 최근 코로나19에 따른 해운업 호황에 따라 흑자 기조로 돌아섰지만 안심할 단계로 볼 수 없다"며 "HMM이 최대 영업실적을 달성하게 배경에는 노사간 노력도 있었지만 컨테이너선 수주 등 우호적 시장 여건이 덕이 더 컸다는 점을 간과해서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "내년과 내후년 해운업 운임이 정상화되면 수익이 날지 다시 적자가 될지 우려스러운 부분이 있다"며 "최근 노사의 임금협상 과정에서 마치 어려운 시절은 끝났고 잔치만 남았다고 생각하는 분들이 계신 것 같은데 안타까운 부분이 있다"고 덧붙였다.

국내 최대 컨테이너 선사 HMM은 올 3분기 역대 최대 실적을 갈아치울 전망이다. 유례 없이 상승한 해운 운임은 최소 연말까지 고공행진을 이어갈 것으로 예상되며 HMM의 올해 영업이익은 6조원 이상으로 관측되고 있다.

졸속매각 논란에 휩싸인 대우건설 이슈와 관련해선 "법률적으로 큰 문제가 없다는 보고를 받았다"고 답했다. 이 회장은 "KDB인베스트먼트의 대우건설 매각 절차와 관련해 산은이 현재 조사를 진행 중"이라면서도 "KDB인베스트먼트는 주어진 여건 하에 최대한 공정하고 투명하게 최선을 다한 것으로 안다"고 말했다.

대한항공과 아시아나항공 등 양대 항공사 간 기업결합 심사가 지연되는 것과 관련해서는 공정거래위원회 등 우리 경쟁당국의 역할을 강조했다. 이 회장은 "우리 공정위가 다른 경쟁당국도 직접 설득해주고 했으면 하는 마음"이라며 "우리는 좀 너무 지켜보고 있거나 두고 보고 결정하는 것으로 보여 섭섭하고 유감스럽다는 말씀을 드린다"고 말했다.

또 "이른바 괘씸죄에 걸릴지 몰라서 조심스럽다"면서도 "대한민국 항공산업 생존과 글로벌 시장 경쟁력 확보 차원을 위해 긍정적으로 봐달라는 말을 공개적으로 제안한다"고 강조했다.

아울러 20조원 규모의 한국형 뉴딜펀드를 책임지는 한국성장금융 책임자에 금융 경력이 없는 청와대 출신 행정관이 내정된 것과 관련해선 "산은은 성장금융 지분 8.7%를 보유한 소수 주주"라며 "전통적으로 성장금융의 독립적 책임경영을 존중해왔다는 점을 말씀 드린다"고 답했다.

쌍용차 인수전이 기업 회생이 아닌 부동산 개발이익을 노리는 이른바 '먹튀' 우려가 있다는 지적엔 "공장 부지 이전에는 최소 10년이 걸리는 점을 볼때 쉽지 않은 일"이라고 답했다. 이 회장은 "공장 부지 용도 변경 등이 굉장히 어려운 일인데 부동산 투기가 될 우려는 적다"며 "산은은 쌍용차의 조속한 정상화를 바라며 진실성 있는 신규 투자자의 등장과 이를 돕는 노사의 협조가 굉장히 중요하다는 점을 재차 강조한다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr