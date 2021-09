[아시아경제 이민우 기자] 엠젠플러스 엠젠플러스 032790 | 코스닥 증권정보 현재가 4,075 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,075 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 엠젠플러스, 40억원 규모 전환사채권 발행 결정[e공시 눈에띄네]코스닥-9일[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 close 는 100% 자회사 유니콤넷을 흡수합병하기로 결정했다고 13일 공시했다. 합병 비율은 1.000000 대 0.000000이다. 엠젠플러스는 합병으로 인한 신주 발행 없이 존속회사로 계속 남아있게 되며 피합병회사인 유니콤넷은 합병 후 소멸된다. 합병 기일은 오는 11월16일이다.

