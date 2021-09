서울시, 서울디지털재단 신임 이사장에 강요식 前 조폐공사 이사 임명

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 현재 공석인 서울디지털재단 신임 이사장에 강요식 전 한국조폐공사 이사(사진)를 임명했다고 13일 밝혔다.

서울디지털재단 이사장은 공개경쟁 절차에 따라 각각 임원추천위원회의 서류 및 면접심사를 거쳐 선발됐다. 공공기관의 경영관리 경험과 다양한 민간영역의 활동으로 시민의 눈높이에 맞는 조직혁신을 이끌고, 재단이 서울시 디지털전환 혁신을 선도하는 데 탁월한 리더십을 발휘할 것으로 기대했다.

강요식 신임 이사장은 육군사관학교를 졸업(41기)하고, 부산대 경영학 석사, 경남대 정치학 박사학위를 받았으며, 국방부장관 정책보좌관, 한국동서발전 상임감사, 한국조폐공사 이사 등을 역임했다.

강요식 신임 이사장은 앞으로 3년간 재단을 이끌고 첨단 디지털 기술을 활용한 시민복리 증진, 스마트도시 관련 기업지원, 시민디지털 역량강화를 위한 사업 등을 총괄하게 된다.

강요식 신임 이사장은 “코로나 위기 시대에 오히려 디지털 전환의 속도가 매우 빨라지고 있다”며 “서울디지털재단이 싱크탱크로서 서울시를 경쟁력있는 글로벌 최고 스마트시티로 만드는데 전 임직원과 함께 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

