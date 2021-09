전자지급거래, 하루 평균 8600억…역대 최대 기록

[아시아경제 장세희 기자]비대면 온라인 거래가 늘면서 올 상반기 신용카드, 계좌이체 등을 통한 온라인 결제를 의미하는 '전자지급결제'의 규모가 사상 최대를 기록했다.

한국은행이 13일 발표한 '전자지급서비스 이용 현황'을 보면 올 상반기 PG 이용 금액은 하루 평균 8635억 원으로 전 분기보다 12.8% 증가했다.

이용 건수도 크게 늘어 하루 평균 2091만 건 거래되며, 전 분기보다 13.0% 증가했다.

PG는 구매자로부터 대금을 받아 판매자에게 지급될 수 있도록 지급결제정보를 송·수신하거나 정산 대행하는 서비스를 말한다.

미리 충전한 선불금으로 상거래 대금을 지급하거나 송금할 수 있는 '선불전자지급' 이용 실적도 크게 늘었다.

상반기 선불전자지급 이용실적은 하루 평균 6247억 원, 2228만 건으로 전분기 보다 각각 23.9%, 14.7% 증가했다.

간편결제·간편송금 역시 크게 늘어난 것으로 나타났다.

간편결제 서비스 이용실적은 하루 평균 5590억 원, 1821만 건으로 전 분기보다 각각 12.5%, 12.9% 증가했습니다. 간편송금 서비스는 4819억 원, 407만 건으로 전기 대비 각각 23.5%, 13.1% 증가했다.

한편 한은은 전자지급서비스 통계와는 별도로 공인인증서 의무사용이 폐지된 이후 2016년부터 간편결제·송금 서비스 이용실적을 조사하고 있다.

