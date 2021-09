日 기업, 코로나19 전보다 부채 9% 더 늘었다

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19로 인해 일본 기업들의 부채가 더 늘어난 것으로 나타났다.

13일 일본 내각부 자료에 따르면 일본 기업의 부채 총액은 지난해 말 기준 총 622조5240억엔(약 6650조원)으로, 1년 전과 비교해 52조엔(약 555조원) 늘어났다. 이는 9% 급증한 것이다.

국내총생산(GDP) 대비 일본 기업의 부채 총액 비율은 115%에 달해 미국(84%), 영국(79%), 독일(73%) 등 주요 국가와 비교해 월등히 높은 수준이다.

지난해 일본 기업의 빚이 급증한 것은 코로나19 대책으로 시행된 실질 무이자·무담보 대출 등 정부의 자금 지원 정책을 활용, 코로나19 사태의 장기화에 대비해 운영자금을 선제적으로 확보해 놓은 기업이 늘었기 때문으로 분석된다.

한편 일본 대기업의 체감 경기는 올 3분기(7~9월)에 호전된 것으로 조사됐다.

재무성과 내각부가 이날 발표한 대기업의 올 3분기 전산업 경기실사지수(BSI)는 플러스(+) 3.3포인트를 기록해 3개 분기 만에 플러스로 전환했다.

이 지수는 경기가 호전됐다고 답한 기업 비율에서 악화했다고 답한 기업 비율을 뺀 것이어서 플러스 수치는 경기가 좋아졌다고 보는 기업이 그만큼 많다는 의미다.

