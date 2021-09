국립중앙과학관, '과학이야기' 동영상 공모전

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 15일부터 다음달 20일까지 '대국민 과학이야기 동영상 공모전'을 개최한다고 13일 밝혔다.

영상 제작을 통해 과학에 대한 이해와 관심을 높이고 우수한 과학커뮤니케이터를 발굴하기 위한 이벤트이다. 공모전 주제는 ‘내가 직접 소개하는 전시품 속 과학이야기’이다. 참가 희망자는 상설전시관인 과학기술관·자연사관·미래기술관 등 각 전시관을 자유롭게 관람한 후 소개하고 싶은 전시품에 대한 5분 이내의 영상을 제작해 신청서와 함께 담당자 이메일로 제출하면 된다.

현장 촬영·사진 활용·스탠딩 해설·나래이션 등 창작 방식에 제한은 없다. 개성을 살린 창의적이고 독창적인 해설영상이면 된다. 평소 과학관 소개나 동영상 제작에 관심 있는 국민 누구나 참여가 가능하다.

학생부와 일반부로 나눠 진행하며 과학기술정보통신부장관상을 비롯해 각 부문별로 우수작 6편을 선정해 총 12편을 시상한다.

결과는 11월 중 과학관 홈페이지를 통해 발표된다. 수상작은 많은 국민들이 다양한 해설영상을 함께 즐길 수 있도록 과학관 유튜브 채널 ‘과학관TV’에 게시할 예정이다.

