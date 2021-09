[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 비움반찬매장에서 오는 17일까지 추석상차림 차례상 세트를 사전예약을 받는다. 차례상세트는 전세트, 작은 한상차림, 알뜰 한상차림, 풍성 한상차림, 완벽 한상차림으로 구성돼 있으며 사전예약시 5% 할인혜택이 있다. 또 마스터 키친매장에서는 18일과 19일 즉석에서 다양한 전을 만들어 판매한다.

