윤석열·최재형 "공수처, '정치공작' 가담…정권교체 힘 모을 것"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장이 12일 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 대통령 선거에 개입하는 선례를 결코 남겨서는 안 된다"며 정권 교체를 위해 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.

윤 전 총장과 최 전 원장은 이날 서울 여의도 한 호텔에서 회동을 가졌다. 이후 윤 전 총장은 기자들과 만나 "최 전 원장이 정치 공작 게이트에 대해서 대단히 우려를 표하셨다"며 "민주주의를 위험에 빠뜨리는 대단히 중대한 선거 개입 행위라 우려를 표했다"고 말했다.

이어 최 전 원장은 "공수처가 야당의 후보를 피의자 신분으로 입건한 것은 묵과할 수 없는 대선 개입 행위로서 민주주의를 위험에 빠뜨리는 폭거이자 유권자 국민을 모독하는 처사"라며 "드루킹 사건과 울산시장 선거 개입 사건은 그렇게 미온적으로 지연시키더니 친여 시민단체가 고발하자 기다렸다는 듯 공수처가 팔을 걷어붙인 것은 정치적 중립을 넘어선 공작 가담행위"라고 비판했다. 그러면서 "국가 안보를 책임지는 부처에 있는 국가 최고 정보기관의 수장은 수상한 만남으로 한 점의 의혹도 남김없이 철저히 규명돼야 한다"며 박지원 국가정보원장의 책임론도 강조했다.

최 전 원장은 또 "정권 교체를 향한 국민 열망을 꺾으려는 근거 없는 정치 공작이 계속되면 국민 저항에 부딪힐 것을 경고한다"며 "참고인 신분에 불과한 김웅 의원의 의원회관 압수수색은 전례 없는 위헌적 행태다. 우리 두 사람은 정권의 대선 개입 공작을 분쇄하고 국민 열망인 정권 교체를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

