◆중소벤처기업부

<국장급 승진>

▲정책기획관 조경원 ▲상생협력정책관 정기환 ▲옴부즈만지원단장 엄진엽

<과장급 승진>

▲비대면경제과장 이상전 ▲통계분석과장 강호정 ▲기술보호과장 노진상

<과장급 전보>

▲운영지원과장 이상창 ▲기획총괄과장 조희수 ▲정책총괄과장 김지현 ▲일자리정책과장 이동원 ▲국제협력과장 안태용 ▲창업정책총괄과장 김주화 ▲창업생태계조성과장 이종택 ▲기술정책과장 윤세명 ▲기술개발과장 윤석배 ▲울산지방중소벤처기업청장 안남우 ▲경남지방중소벤처기업청장 최열수

