경찰청 부서별 여성비율 높인다…'성평등 종합계획' 수립

'워라벨' 조성·성폭력 예방교육 강화 등 포함

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청이 여성 비율 낮은 부서에 목표치를 설정하고 여성 경찰관 비율 높이기에 나선다.

12일 경찰에 따르면 경찰청은 최근 '2021∼2024년 경찰 기능·기관별 성평등 목표 종합계획'을 수립했다. 경찰청 내 19개 부서(9국·10관) 가운데 여성 경찰관 비율이 11.1%(9분의 1) 이하인 곳은 경비국·공공안녕정보국·수사기획조정관실·수사국·형사국·대변인실 등 6곳이다.

이 가운데 여성 비율이 2.9%로 가장 낮은 경비국은 2024년 목표치를 5.8%로 정했다. 여성 비율이 4.5%인 대변인실은 2024년 목표치를 13.5%로 정해 6곳 중 목표 상승 폭이 가장 컸다.

아울러 경찰청은 성평등 지수를 높이고자 일·생활 균형을 보장받는 근무환경 조성, 조직 내 성범죄 근절 등의 과제도 함께 제시했다. 연차휴가 중인 직원에게는 되도록 연락하지 않고, 육아휴직 중인 직원의 고충을 상담하는 등 구체적인 계획도 마련했다.

성범죄 근절을 위한 성희롱·성폭력 예방 교육도 더욱 철저히 이뤄진다. 현재 81.7%인 경찰청 직원의 예방 교육 이수율을 2024년 91.0%까지 높이기로 했다. 경찰청은 계획이 제대로 이행되는지 주기적으로 점검할 계획이다.

경찰 관계자는 "대국민 접촉이 많은 경찰 조직 내 성평등은 더욱 중요하다"면서 "여성 경찰관이 너무 적은 부서의 여성 비율을 높이면 대국민 치안 서비스에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr