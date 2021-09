우리금융-예보, 추석맞이 취약계층에 '우리행복상자' 지원

2천개 먹거리 키트 지원



[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 10일 예금보험공사, 한국사회복지관협회와 함께 서울시 중구 신당동 소재 유락종합사회복지관을 방문해 ‘우리행복상자’전달식을 가졌다고 12일 밝혔다.

‘우리행복상자’는 코로나 19로 인한 사회적 거리두기 장기화로 어려움을 겪고 있는 취약계층이 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 한과, 떡국떡, 혼합잡곡, 김, 장아찌 등 명절 식품과 일상 먹거리 등 총 10종으로 구성됐다. 코로나 19로 어려움을 겪는 중소기업 및 사회적 기업의 국내 생산 제품으로 구성해 국내 소상공인의 코로나 19 극복을 위한 매출 향상에도 힘을 보탰다.

우리은행 전국 영업본부 및 예금보험공사 소속 임직원들은 추석 전에 총 2000여개의 ‘우리행복상자’를 한국사회복지관협회 산하 전국 종합사회복지관에 전달할 예정이다.

손태승 우리금융 회장은 “우리 이웃과 소상공인, 농가 모두가 따뜻한 한가위를 보낼 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 우리금융그룹은 지역사회와의 상생을 통해 ESG경영을 지속적으로 실천할 것”이라고 말했다.

위성백 예금보험공사 사장도 “코로나 19로 어려운 상황에서 우리 이웃에게 위로가 되었으면 하는 마음으로 선물을 준비했다"고 말했다.

