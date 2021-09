LG유플 "양자내성암호로 '포스트 퀀텀 트랜지션' 준비"

암호기술 전문기업 크립토랩과 설명회

양자내성암호 기술·적용사례 소개

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 암호기술 전문기업 크립토랩과 서울 용산사옥에서 설명회를 열고 양자내성암호(PQC) 기술과 적용사례를 소개했다고 12일 밝혔다.

양자내성암호는 양자컴퓨터로 푸는데 수십억년이 걸리는 복잡한 수학 알고리즘을 사용하는 암호화 방식이다. 암호키 교환부터 데이터 암·복호화·무결성 인증 등 핵심 보안요소에 적용할 수 있으며 소프트웨어만으로 구현 가능하다.

크립토랩의 격자문제 기반 암호알고리즘은 2019년 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 국내 표준으로 지정된 바 있다.

이번 설명회에서 천정희 크립토랩 대표는 양자컴퓨터 시대를 앞두고 양자내성암호가 필요한 이유와 PQC 알고리즘만이 안전하게 인증된 통신채널을 만들 수 있는 이유에 대해 설명했다.

관련 사업을 총괄하는 구성철 LG유플러스 유선사업담당은 디지털 뉴딜 사업 일환으로 LG유플러스가 공공·민간분야 전용회선에 양자내성암호를 구축한 사례를 소개했다.

임장혁 LG유플러스 기업기반사업그룹장(상무)은 “양자컴퓨터의 공격에도 견딜 수 있는 양자내성암호를 통해 통신인프라 전반의 보안을 강화하는 ‘포스트 퀀텀 트랜지션’을 준비해나가겠다”고 밝혔다.

한편, LG유플러스는 크립토랩에 통신업계 최초로 지분 투자를 단행해 양자내성암호 기술력을 확보한 바 있다. 크립토랩은 서울대학교 산업수학센터장인 천정희 수리과학부 교수가 설립한 암호기술기업이며, 양자내성암호와 암호화된 상태에서 원본 데이터를 연산할 수 있는 동형암호 등에 특허를 보유하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr