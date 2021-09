"공수처가 수사해야"…조성은·박지원 만남에 野 맹공

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장의 이른바 '고발 사주 의혹'을 제보한 것으로 드러난 조성은 씨에 대해 국민의힘 측이 비판에 나섰다.

조씨는 윤 전 총장의 고발 사주 의혹에 관한 보도가 나가기 전인 지난달 11일 박 원장과 만나 식사 자리를 가졌다. 이에 조씨는 "박 원장은 윤 전 총장과 친분이 있다. 이번 사건과 관계가 없는데 억지로 엮는다"며 "본인 역시 박 원장과 만나면 사담 말고는 할 게 없다"고 밝혔다. 박 원장 역시 "조씨와 전화를 자주 하고 똑똑한 친구라고 생각한다"면서도 "이번 사건(윤 전 총장의 고발 사주 의혹 제기)과 관련된 이야기는 전혀 없었다"고 선을 그었다.

그러나 윤 전 총장 측은 오늘(11일) 성명을 통해 "제보자 조성은 씨가 인터넷 매체 '뉴스버스'의 악의적 허위 보도가 이어지기 전 박지원 국가정보원장을 만났다는 사실에 경악을 금치 못했다"며 "윤 전 총장의 예비후보 제거에 정보 기관의 수장까지 개입한 것 아니냐는 의심을 떨칠 수 없다"고 지적했다.

또 윤 전 총장 측은 "이번 공작에 박 원장도 관련이 있다면 엄청난 파문을 몰고 올 '박지원 게이트'가 될 것"이라며 "정권 교체를 실현할 야권의 가장 강력한 후보에 타격을 가하기 위해 국가 권력기관들이 총동원된 듯한 사건 전개는 정권 차원의 총체적 음모가 진행되고 있음을 의심케 한다"고 주장했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 자신의 페이스북을 통해 "대선이 다가오자 또다시 정치 공작의 망령이 되살아나고 있다"고 말했다. 또 조씨를 두고 "정치권에 발을 들인 이후 6년 동안 5개의 정당에 몸을 담은 정치 나그네"라고 평하며 "공수처는 박 원장과 조 씨의 이 수상쩍은 만남도 즉각 함께 수사해야 마땅하다"고 덧붙였다.

국민의힘 대선주자들도 비판에 가세했다. 원희룡 전 제주지사는 "자칫하면 제2의 울산시장 선거공작 사건이 될 수도 있다"며 "박 원장을 즉각 해임해야 한다"고 주장했다. 또 하태경 국민의힘 의원 역시 페이스북을 통해 "박 원장을 즉시 입건하고 정치공작 의혹에 대해서도 신속한 수사에 나설 것을 촉구한다"며 "사적인 이야기만 했다고 주장하는데 그 말을 누가 곧이곧대로 믿겠냐"고 비꼬았다.

한편 일각에서는 조씨의 과거 정치 이력뿐 아니라 사생활의 일거수일투족에마저 전부 주목하고 있다. 조씨와 박 원장이 고가의 호텔 식당에서 식사 자리를 가졌다는 점이 드러나는가 하면, 조씨가 과거 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 고가 외제차량 마세라티 사진이 뒤늦게 이목을 끌기도 했다.

