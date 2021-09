[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 유명 콘서트 티켓을 판다고 속여 수천만원을 챙긴 20대가 징역형을 선고받았다.

창원지법 형사1단독 김민상 부장판사는 사기 혐의로 재판에 넘겨진 A(26)씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난해 3월부터 8월까지 미스터트롯, 팬텀싱어 등 유명 콘서트 티켓을 판매한다고 속여 100명이 넘는 피해자에게 3500만원에 이르는 티켓값을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

A씨는 동종 전과로 지난해 1월 출소하는 등 여러 차례 처벌 전력이 있음에도 누범 기간에 또 범행한 것으로 확인됐다.

김 부장판사는 “피고인은 여러 차례 동종 처벌 전력이 있음에도 출소 직후 누범기간에 재범했고, 별다른 피해 배상 조치도 이루어지지 않았다”며 “피고인의 연령, 직업 등 양형 기준을 고려해 형을 정한다”고 판시했다.

