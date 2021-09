외인, 올 들어 국내주식 30조원 넘게 순매도

[아시아경제 지연진 기자]지난달 외국인들이 국내 상장주식을 8조원 가까이 순매도하며 주식시장에서 30조원이 넘는 자금을 회수한 것으로 집계됐다.

금융감독원은 8월 중 외국인은 상장주식 7조8160억원을 순매도하고, 상장채권은 1조6890억원을 순투자해 총 6조1280억원을 순회수했다고 13일 밝혔다.

외국인은 올초부터 매월 순매도 행진을 벌이다 지난 4월 순매수로 전환했지만 한달만에 다시 주식을 내다팔며 지난달까지 4개월 연속 순매도 중이다. 그 결과 지난달 기준 외국인 보유 상장주식은 797조9000억원으로 시가총액의 28.9%로 축소됐다. 외국인 보유주식이 28%로 떨어진 것은 2016년 4월(28.8%) 이후 처음이다.

유럽에서 3조3000억원 상당을 순매도했고 미주와 중국도 각각 1조6000억원과 1조2000억원 가량을 팔았다. 미국은 국내 상장주식을 325조8000억원 보유하며 외국인 전체의 40.8%를 차지했다. 이어 유럽(250조1000억원)과 아시아(102조8000억원) 등의 순이었다.

지난달 기준 외국인 보유 상장채권은 197조1000억원으로 상장잔액의 8.9%를 차지했다. 유럽(1조3000억원)과 아시아(9000억원), 중동(7000억원), 미주(7000억원)에서 순투자했고, 보유 규모는 아시아(91조2000억원)와 유럽(57조3000억원), 미주(19조6000억원) 순이다.

지난달 외국인은 국채(1조5000억원)에서 순투자했고, 7000억원 규모의 통안채를 순회수했다. 지난달 말 기준 외국인은 152조원(771%) 규모의 국채를 보유하고 있고, 특수채 보유규모는 45조1000억원(22.9%)다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr