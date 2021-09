509일 ‘이상무’ … 새울본부, 신고리 3호기 발전 정지 원료교체·검사 돌입

제3차 계획예방정비 후 원안위 승인나면 오는 11월 발전 재개

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국형 신형경수로 신고리원전 3호기가 발전을 정지하고 원료 교체 등 계획예방정비에 들어갔다.

한국수력원자력 새울원자력본부는 가압경수로형 140만kW급 신고리 3호기가 11일 오전 10시 3분에 발전을 정지하고 제3차 계획예방정비에 착수했다고 밝혔다.

신고리 3호기는 2020년 4월 21일부터 총 509일 동안 한 번의 고장 정지 없이 안전운전을 달성했다.

여름철 전력 피크 기간 동안 안정적인 전력공급에 기여하는 등 한국형 신형경수로 APR1400의 우수성과 안전성을 다시 한 번 입증한 것으로 평가되고 있다.

새울본부는 이번 계획예방정비 기간 중 원전연료 교체와 함께 원자력안전법에 따른 법정검사와 주요 기기·설비에 대한 정비를 수행해 발전설비의 안전성을 확보할 계획이다.

신고리 3호기는 일정대로 예방정비를 마친 뒤 원자력안전위원회의 가동승인을 받으면 오는 11월 중 발전을 재개할 예정이다.

