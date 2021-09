[아시아경제 김흥순 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 청해부대 34진 승조원들이 탔던 문무대왕함(4400t급)이 아프리카 현지에서 출발한지 52일 만인 11일 국내에 도착했다.

해군은 아프리카로 긴급파견됐던 장병 147명이 이날 문무대왕함을 끌고 안전하게 진해 해군기지에 입항했다고 밝혔다. 긴급파견 장병들은 함정 인계인수를 한 뒤 소속 부대로 복귀할 예정이다.

군 당국은 지난 7월 청해부대 34진에서 집단감염이 발생하자 수송기를 급파해 승조원 301명을 국내로 이송했다. 또 현지에서 문무대왕함을 인수받아 오도록 강감찬함 소속 병력 위주로 구성된 인수단을 급파했다.

인수단은 문무대왕함에 승선해 현지에서 지난 7월21일 출항한 뒤 2만4000여㎞를 항해했다.

