카카오페이, 車보험료 비교 서비스 중단

[아시아경제 기하영 기자]카카오페이가 손해보험사의 자동차 보험료를 비교해 가입을 도와주는 서비스를 중단한다. 금융당국이 플랫폼의 보험 비교 서비스를 광고가 아닌 중개행위에 해당한다는 결론을 내린 데 따른 것으로 풀이된다.

10일 업계에 따르면 카카오페이는 현대해상·DB손보·KB손보·하나손보·악사손보·캐롯손보 등 보험사 6곳과 제휴해 진행하던 자동차보험료 비교 가입 서비스를 금융소비자보호법 계도기간인 9월 24일까지만 운영하기로 했다. 서비스 중단 이후에는 배너 광고 형태로만 제휴를 유지한다.

카카오페이는 6개 보험사의 자동차 보험료를 비교해 보여준 뒤 소비자가 선택한 보험사 홈페이지로 연결해주고, 계약이 체결되면 일정 수준의 광고 수수료를 받아왔다.

그러나 금융위원회는 플랫폼 기업의 이런 추천 서비스가 단순 광고가 아닌 중개에 해당하며 서비스를 유지하려면 금융상품 중개업자로 등록해야 한다고 최근 업계에 안내했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr