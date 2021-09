[날씨] 내일까지 제주도 '비'…내륙 대부분 지역 큰 일교차

[아시아경제 임춘한 기자] 11일까지 제주도를 중심으로 비가 온다. 일요일인 12일 동쪽 내륙은 일교차가 15도 이상 벌어지니 건강관리에 유의해야 한다.

기상청은 남해상을 지나는 기압골의 영향으로 제주도와 전남 남해안에 비가 오고 전남 남해안은 11일 새벽까지, 제주도는 낮까지 이어질 예정이라고 10일 예보했다.

예상 강수량은 제주도 20∼60㎜, 전남 남해안 5㎜ 내외다. 제주도는 비가 오는 동안 돌풍이 불고 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

11∼12일 내륙 대부분 지역은 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상으로 크고, 특히 12일 동쪽 내륙은 15도 이상으로 크니 환절기 건강관리에 신경 써달라고 기상청은 강조했다.

지역별 11일 아침 최저기온은 17∼22도, 낮 최고기온은 27∼30도로 예상된다. 12일 예상 아침 최저기온은 16∼22도, 낮 최고기온은 27∼32도다.

대기가 습한 가운데 밤사이 기온이 떨어지면서 11일 새벽부터 아침 사이 중부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가, 그 밖의 지역은 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있다.

