코로나 시대, 가족 위생·건강 챙기는 ‘이색 추석 선물’ 주목

주방용 공기청정기·가정용 식물재배기 등 이색 생활가전 각광

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 장기화 이후 세 번째 명절인 추석을 맞아 가족 위생과 건강을 지키는 이색 생활가전 제품이 주목받고 있다.

11일 업계에 따르면 올해 추석도 비대면 명절이 예상됨에 따라 선물로 마음을 대신 전달하는 수요 증가로 다양한 생활가전 제품이 출시되고 있다.

명절 음식뿐 아니라 주방에서 요리할 때 최근 필수품으로 주방용 공기청정기가 각광받고 있다. 환기나 냄새 제거를 위해 주방에서도 일반 공기청정기를 사용하는 경우가 많은데, 요리할 때 발생하는 유증기(기름 먼지)가 필터를 손상시켜 효과가 반감된다는 소비자 의견도 다양하게 제기됐다. 또한 최근 학교 급식실 조리사의 폐암 산재인정 사례가 사회적으로도 큰 이슈가 됐을 만큼 조리 시 미세먼지와 유해가스를 해결하는 주방 공기질 관리의 중요성이 대두되고 있다.

락앤락 키친퓨리는 요리 중 주방에서 발생하는 미세먼지와 유해가스를 제거할 수 있는 이동식 주방 공기청정기다. 주방 공기를 효과적으로 관리해 준다. 기름먼지를 빨아들이는 오일배리어(oil-barrier) 필터 등 주방 환경에 특화된 4중 케어 시스템을 갖춰 유해물질을 관리하고 조리 후 탈취와 살균까지 한 번에 해결한다.

주요 필터는 완전 분리 후 물로 씻을 수 있어 반영구적이고, 충전 방식에 분리형 센서 리모컨도 함께 구성해 편리하게 조작할 수 있어 건강과 위생에 관심이 높아진 코로나 시대 추석 선물로 제격이다. 현재 엘엘랩스(LL Labs) 사이트에서는 약 13% 할인된 특별가에 구매할 수 있으며, 추석맞이 별도 프로모션도 진행되고 있다.

집에 머무는 시간이 늘어나면서 '홈가드닝(집에서 즐기는 원예)'에 대한 관심과 더불어 안전한 먹거리에 대한 수요가 맞물리면서 '가정용 식물재배기' 제품도 인기다. 가정용 식물재배기는 식물 성장에 필요한 빛, 수분, 토양, 온도를 인공적으로 공급해 집에서도 손쉽게 식물을 재배할 수 있는 가전제품이다.

식물재배기 대표 상품으로 자리매김한 교원의 ‘웰스팜’은 크기에 따라 6구·12구 2가지 상품이 있으며, 정기적으로 기능성 채소 패키지를 받아 웰스팜의 모종에 심으면 자동으로 빛, 물, 온도 등을 조절해 식물이 자라게 해준다. 계절에 상관없이 유기농 채소를 길러 먹는 실용적 용도뿐 아니라 코로나 블루를 극복하기 위한 관상용, 자녀를 위한 교육용으로도 적합해 추석 이색 선물로 추천한다.

안마의자 브랜드로 친숙한 코지마에서는 현대인의 손에 쌓인 피로를 덜어주기에 안성맞춤인 손 마사지기를 선보였다. 내부의 촘촘한 지압 돌기와 강력한 공기 압력이 손 전체를 고르게 주무르는 등 다양한 마사지 모드를 탑재했다.

3단계로 강도 조절이 가능하고 온열 기능으로 손을 따뜻하게 만들어 준다. 충전식 내장 배터리를 사용해 전원이 없는 곳에서도 편리하게 사용할 수 있으며, 마사지를 통해 근육의 이완, 긴장 완화 등의 효과를 볼 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr