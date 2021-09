[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 대한민국특수임무유공자회 광주광역시 광주지부(지부장 오수명)는 추석 명절을 맞아 코로나19 방역 봉사활동을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동은 북구지회 회원 20여명이 함께 했다. 대표 전통시장인 말바우시장에서 진행했다.

오현석 특수임무유공자회 광주북구지회장은 "코로나19로 인해 어려움에 처한 시장 상인들을 도우기 위해 작은 힘을 보탰다"며 "앞으로도 지속적인 방역 봉사활동을 통해 미약 하지만 나라사랑의 실천을 펼치겠다"고 말했다.

