'미스터리'로 빠져드는 고발 사주 의혹…'제보자, 공식신고 소급적용 가능성'

관련자들 모두 부인 또는 오락가락 해명

제보자는 공익신고자 보호 대상 될 가능성 커

[아시아경제 나주석 기자]‘고발 사주’ 의혹의 당사자들이 한결 같이 애매모호한 태도를 취하거나 비상식적인 증언으로 상황을 미궁 속으로 빠뜨리고 있다. 김웅 국민의힘 의원에게 여권 인사 고발을 청부하면서 고발장을 대신 써줬다는 의혹의 손준성 검사는 "그런 일이 없다"고 부인하고 있으며, 김 의원은 "그렇다고 볼 수 있다", "아니다"는 오락가락 해명을 했다. 퍼즐의 중요 조각을 증언해줄 의혹 제보자 역시 몇몇 정치인이 거론되고 있으나 구체적 인물을 특정하기가 어려워졌다.

전현희 국민권익위원장은 10일 라디오에 나와 "권익위가 공익신고자에 대한 보호조치에 나서면 (그가 대검찰창에) 신고한 순간부터 보호조치 효력이 발동한다"며 "다들 주의해야 한다"고 당부했다. 공익신고자 보호법에 따라 보호 시점은 소급적용된다는 경고다. 현재 제보자로 알려진 모씨는 스스로 검찰에 나와 공익신고자로서 보호를 요청했고 대검이 이를 수용한 상황이다. 전 위원장 말에 기초하면, 현재 베일에 쌓여있는 제보자 신원은 법적으로 더 특정하기 어렵게 된 것이다.

한 때 제보자로 알려졌던 조성은씨는 자신이 공익신고자로 거론되는 것에 대해 ‘허위사실’을 운운하며 법적 대응을 예고했지만, ‘그래서 본인이 제보자이냐 아니냐’는 언론의 질문에는 "그게 중요한 게 아니다"는 앞뒤 맞지 않는 언급을 내놨다. 조씨는 지난해 총선 당시 미래통합당(현 국민의힘) 선거대책위에서 활동하다 최근 윤석열 전 검찰총장을 비난하는 글 등을 페이스북에 올린 인물이다. 또 전날 JTBC에 익명으로 등장해 자신이 제보자라 밝힌 인물이 조씨인지 혹은 제3의 인물인지도 미지수다.

한편 법조계에선 제보자가 검찰에 제출한 휴대폰 등을 분석한 결과, 김 의원에게 전달된 고발장 등의 이미지는 조작된 것이 아니라는 판단이 나온 것으로 전해졌다. 손 검사가 문제의 고발장을 작성했을 개연성이 다소 높아진 것이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr