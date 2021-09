소진공, 추석맞이 사회공헌활동 나서…전통시장 장보기 행사 등 진행

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 10일 오전 10시 대전중앙시장에서 국민건강보험공단 대전중부지사, 대전광역시사회서비스원과 함께 사회공헌활동을 진행한다고 밝혔다.

이번 활동은 소진공 등 3개 기관이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 위해 발굴한 공동 협업과제의 일환이다. 3개 기관은 아이스팩 나눔행사와 전통시장 장보기 행사를 함께 진행한다.

아이스팩 기부 행사는 미세플라스틱을 줄이기 위해 마련됐다. 소진공 등 3개 기관 임직원들은 올 3월부터 지난달 말까지 지정된 수거함에 자발적으로 아이스팩 약 1000개를 기부했다. 소진공 등은 이날 세척 및 분류 작업을 거친 아이스팩을 대전상인연합회에 전달한다. 이 아이스팩은 추석을 앞두고 아이스팩이 필요한 대전 상인들에게 제공된다.

전통시장 장보기 행사는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들을 돕기 위해 마련됐다. 3개 기관은 기금을 모아 대전중앙시장에서 온누리상품권을 활용한 장보기 행사를 진행한다. 소진공은 이날 구입한 농산물과 생필품 등을 대전시청남문광장선별진료소와 대전 중구보건소 의료진에게 전달할 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 "지역사회에 기여하고자 대전 지역 공공기관이 뜻을 모아 행사를 마련했다"면서 "앞으로도 지역 내 공공기관과 협력해 ESG 경영을 확대하고 공공기관의 사회적 책임을 지속적으로 이행하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr