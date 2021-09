한화큐셀, 스페인 50MW 태양광발전소 건설…7만명 가정용 전력량

[아시아경제 김혜원 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,050 전일대비 250 등락률 +0.60% 거래량 349,202 전일가 41,800 2021.09.10 09:48 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션·디아이텍·미래생활, 친환경 포장재 공동 개발[클릭 e종목]한화솔루션, 적자축소 진입 "다시 관심 가질때"'수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들 close 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 스페인 남부 헤레스데라프론테라 지역에 50MW 규모 태양광 발전소를 건설하고 운영과 유지관리를 맡는다고 10일 밝혔다. 50MW는 국내 기준 약 7만명이 연간 가정용으로 쓸 수 있는 전력량이다.

한화큐셀은 초기 해당 지역 태양광 발전소 사업 개발권을 확보해 지난 6월 영국 재생에너지 개발사인 넥스트 에너지 캐피털(NEC)에 지분 100%를 넘겼다. NEC가 소유하게 된 해당 발전소에서 한화큐셀은 EPC(설계·조달·시공)와 O&M(운영 및 유지관리)을 수행하며 내년 3분기까지 발전소를 준공할 예정이다.

유럽의 재생에너지 시장은 매해 규모가 커지고 있다. 국제재생에너지기구(IRENA)가 올해 4월 발표한 보고서에 따르면 지난해 유럽연합(EU)에서 재생에너지를 이용한 전력 생산량은 전년 대비 6% 성장한 609GW를 기록했다. 전 세계 재생에너지 발전용량의 22%를 차지하며 아시아(1286GW, 46%)에 이어 두 번째로 재생에너지 발전용량이 높은 지역으로 꼽힌다.

태양광은 스페인 녹색에너지 성장동력으로도 자리매김하고 있다. 스페인 태양광협회 UNEF에 따르면 지난해 스페인에는 총 3.4GW의 신규 태양광이 설치됐다. 2019년 4.2GW를 설치한 데 이어 매년 3GW를 넘기며 재생에너지 도입에 적극 나서고 있다.

한화큐셀은 글로벌 기준으로 재생에너지 사업권을 15GW 확보하고 있다. 이중 스페인과 포르투갈을 포함한 이베리아 지역 사업권은 5GW 규모다.

한화큐셀 관계자는 "스페인 태양광 발전소 프로젝트를 성공적으로 수행해 세계 최고 수준의 EPC, O&M 역량을 입증하겠다"며 "재생에너지 설치를 확대하고 있는 EU 기조에 발맞춰 한화큐셀은 앞으로도 유럽 내 종합 재생에너지 기업으로서의 지위를 확고히 할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr