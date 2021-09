정우성 "아프간 사람들 절박함에 귀 기울여야…"

유엔난민기구 한국대표부에 1억원 기탁

배우 정우성이 인도적 위기에 처한 아프가니스탄을 위해 후원금을 전달했다. 8일 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 이날 유엔난민기구(UNHCR) 한국대표부에 1억원을 기탁했다.

정우성은 "집을 잃고 암흑의 시기를 보내는 아프가니스탄 사람들과 이들을 위해 활동하는 UNHCR에 작은 보탬이라도 되길 바란다"라고 밝혔다. 이어 "지금은 아프가니스탄에서 일어나는 인도주의적 비극에 전 세계가 주목해야 하는 시기"라며 "자국에서 피신조차 할 수 없는 사람들의 절박함에 귀를 기울이고 연대해야 한다"라고 강조했다.

정우성은 2014년부터 UNHCR 한국 친선대사를 맡아 다양한 기부 활동을 한다. 남수단, 이라크, 네팔, 방글라데시, 레바논, 지부티, 말레이시아 등의 난민과 국내 실향민을 만나 이들의 어려움을 한국에 알리기도 했다. 최근에는 미얀마 폭력사태로 피신한 로힝야 난민을 위해 기부하는 한편 의료비로 어려움을 겪는 국내 난민들을 지원했다.

