尹, 인터넷 언론 비하?… "독자 많은 메이저 언론이 보도해야"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 '고발 사주' 의혹을 해명하는 과정에서 인지도가 높은 대형 언론에서 의혹 보도를 해야 한다고 주장했다. 이번에 의혹을 제기한 언론사 같은 인터넷 매체는 독자가 많지 않아 신뢰성이 낮다고 평가했다.

윤 전 총장은 8일 오후 국회에서 기자회견을 열고 "국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서, 면책 특권 뒤에 숨지 말고, 어디 제소자 들먹이지 말고, 또 누가 봐도 믿을 수 있는 신뢰성 있는 사람들 통해서 문제 제기해줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

윤 전 총장이 '메이저 언론'을 언급하자 현장에선 기자들의 질문이 쏟아졌다. 그는 '메이저 언론이 아닌 일반 언론은 보도를 할 수 없다고 보나'라는 기자의 질문에 "처음부터 자신이 있으면 제대로, 이를테면 뉴스타파나 뉴스버스가 (보도)하고 막 달라붙을 게 아니라 차라리 그런 데(메이저 언론) 줘 가지고, 처음부터 독자가 많고 그런 데서 시작하는 게 맞지 않나 그런 얘기다"라고 부연했다.

'제대로 된 언론이라는 게 무엇이냐'는 반론에는 "국민이 잘 알지 못하는 그런 데 들어가서 던져 놓고 쭉 따라가지 말고 자신 있으면 처음부터 좀 독자도 많고 그런데 바로 들어가란 말"이라면서 "어차피 다 따라올 텐데 KBS, MBC에서 바로 시작하던지 아니면 더 진행되는 걸 보던지"라고 답했다.

