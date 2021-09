美 구축함 남중국해 中 인공섬 근해 진입…中 "주권 침해"

[아시아경제 김유리 기자] 중국이 남중국해에 인공섬으로 조성한 암초 인근 해역에 미국 군함이 진입하자 중국이 '주권 침해'라며 강하게 반발했다고 현지 언론이 8일 보도했다.

중국 인민해방군 남부전구 텐쥔리 대변인의 발표문에 따르면 이날 미국 미사일 구축함 벤포드호가 스프래틀리(중국명 난사·베트남명 쯔엉사·필리핀명 칼라얀) 군도의 미스치프 암초(중국명 메이지자오) 인근 해역에 진입했다. 텐 대변인은 미국의 행동이 중국의 승인을 받지 않은 불법 행동이라며 남부전구가 해·공군력을 조직해 추적·감시 및 퇴거 경고를 했다고 밝혔다.

미스치프 암초는 중국과 동남아시아 국가들 간 영유권 분쟁이 있는 남중국해 남부 스프래틀리 군도의 암초 중 하나다. 중국은 주변 매립 작업을 거쳐 이를 5.66㎢ 규모 인공섬으로 조성했다.

중국은 이 인공섬이 자국 영토이며 주변 12해리 해역이 자국 영해라고 주장하나 미국은 인정하지 않고 있다.

텐쥔리 대변인은 이날 "미국 측 행동은 중국의 주권과 안보를 심각하게 침해하고 남중국해를 군사화하는 또 하나의 확실한 증거"라고 주장했다.

그는 "중국은 남중국해 제도와 그 인근 해역에 대해 논쟁의 여지가 없는 주권을 보유하고 있다"며 "남부전구부대는 고도의 경계 태세를 유지하며 국가 주권 안전과 남중국해 지역의 평화를 굳건히 수호하고 있다"고 말했다.

