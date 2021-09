목포해양대학교, 해상풍력 기술 공유를 위한 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)와 한국중부발전(주)(사장 김호빈)이 8일 11시 대학본부 2층 회의실에서 해상풍력 기술 공유를 위한 산학협력 업무협약을 체결했다.

목포해양대학에 따르면 이번 협약은 해상풍력 운영·정비(Operations·Maintenance) 인력 육성을 통한 서남해권 일자리 창출 및 재생에너지 산업 활성화와 최신 기술 정보 공유를 통한 양 기관의 상호발전을 위하여 체결됐다.

협약을 통해 목포해양대학교는 해상풍력 운영·정비 교육센터 설립 및 국제 인증 교육과정을 운영하며, 한국중부발전㈜은 교육센터 설립 지원과 관련 교육과정 참여를 통하여 풍력 O&M 전문 인력을 보유하게 된다.

박성현 총장은 “이번 한국중부발전㈜과의 협약으로 해상풍력 유지보수 전문 인력 양성을 통한 지역산업 활성화와 정부의 재생에너지 3020 이행을 위해 앞장서겠다”고 말했다.

