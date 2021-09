경남도의회 '청렴 실천 캠페인' 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의회가 8일 본회의장에서 청렴한 도의회를 만들기 위한 다짐 캠페인을 했다.

캠페인 참여한 모든 경남도의원은 이번 캠페인을 통해 반부패·청렴 실현을 위한 의지를 다지고, 부패와 특권 없는 청렴한 도의회 실현을 위해 의회 구성 모두가 힘을 모아 노력하기로 했다.

도의회는 캠페인과 더불어 의회 내 청렴 문화를 정착시키기 위해 공직자로서 지켜야 할 청렴의무와 노력 의지를 매주 1~2회 청내 방송과 문자 알림을 하고, 다가오는 10월 전 도의원을 대상으로 청렴 교육을 진행할 예정이다.

김하용 의장은 "청렴은 우리 도의회가 실천해야 할 필수적인 덕목인 만큼 반부패·청렴 문화 확산을 위해 지속해서 노력할 것이다"라며 "공정하고 청렴한 의정활동으로 도민에게 신뢰받는 경남도의회로 거듭나겠다"고 말했다.

