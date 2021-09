"잠자리 가져야 성공할 수 있다"…홍대 학생들, 성희롱 교수 파면 요구

공동행동 측 "A 교수가 2018년부터 강의실 안팎에서 학생들 상대로 성관계를 요구하거나 인격모독적 발언했다" 주장

마음에 드는 학생은 A+...학사비리 의혹도 제기



[아시아경제 윤슬기 기자] 홍익대학교 미술대학 교수가 2018년부터 학생들을 상대로 성관계를 요구하는 등 상습적으로 성희롱과 인격모독을 해왔다는 의혹이 제기됐다.

8일 홍익대 미대 학생회와 예술·여성단체 등 17개 단체로 구성된 '홍익대 미대 인권유린 A교수 파면을 위한 공동행동'은 서울 마포구 홍익대 정문 앞에서 기자회견을 열고 이 같은 사실을 폭로하면서 학교 측에 진상 조사와 A 교수 파면, 피해자 보호 등을 요구했다.

공동행동 측은 입장문에서 "A 교수는 교수라는 지위를 악용해 학생들에게 성적·정서적 폭력을 가하고 학사비리를 저질렀다"라며 "A 교수에게는 교육자로서 갖추어야 할 윤리의식이 부재할 뿐 아니라 교육을 빙자한 그의 언행은 학습자의 인격과 존엄성을 크게 훼손한다"라고 밝혔다.

공동행동은 지난 한 달 동안 학내에서 대자보와 온라인 홍보물 등을 통해 사건을 공론화하고 피해 사례를 모아왔고, 이날 미대 소속 학부생·대학원생 8명 등의 증언을 바탕으로 A 교수의 성폭력·인권침해 사례를 발표했다.

공동행동에 따르면 A 교수는 자신과 같은 영향력 있는 사람과 잠자리를 가져야만 성공할 수 있다며 성관계를 강요한 것으로 드러났다. 또 A 교수는 학생에게 "너랑 나랑 언젠가는 섹스를 하게 될 것 같지 않냐"라며 구체적인 날짜를 잡기 위해 휴대폰 캘린더 앱을 켜는 행위로 피해자에게 무언의 압박을 가했던 것으로 밝혀졌다.

공동행동 측은 또 A 교수가 강의실이나 사석에서 성행위나 자신의 성매매 이야기를 자주 했고, 과거 N번방 사건이 알려진 후 한 여학생에게 "너는 작가 안 했으면 N번방으로 돈을 많이 벌었겠다"라며 집단 성범죄 사건을 희화화하기도 했다고 말했다.

이뿐만 아니라 공동행동 측은 A 교수가 강단에서 여성, 지역, 외모, 가정환경, 정신병에 대한 차별을 공공연히 드러냈다고 폭로했다. 공동행동 측은 A 교수가 "못생긴 애들을 보면 토 나와서 얼굴도 못 쳐다보겠다" 등 인격모독적 발언을 일삼았음은 물론 "(한 학생을 두고) 우울증 있는 것을 알고 있느냐"라며 차별적인 발언을 했다고 주장했다.

공동행동 측은 A 교수의 성적 처리 과정도 불투명했다고 설명했다. 공동행동 측은 "A 교수는 본인이 마음에 드는 학생에게는 과제를 제출하지 않아도 A+를 주는가 하면 학점 요건을 채운 학생에게는 F를 남발했다"라고 주장했다.

공동행동은 법적 검토를 한 뒤 다음 달 A 교수를 형사 고발할 계획이라고 밝혔다. 이들은 이날 기자회견 직전 학교 측에 A 교수에 대한 파면과 학생보호·진상조사·추가피해를 막기 위한 교수 윤리 헌장 제정 등을 촉구했다.

