해남사랑상품권, 전국 군 단위 최대 판매

올해 1057억원 판매 9∼10월 월 100만원까지 10% 할인판매

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군에서 발행하는 해남사랑상품권이 전국 군 단위 최대 판매액을 달성했다.

8일 군에 따르면 지난 8월까지 상품권 판매현황 결과 해남사랑상품권은 1057억원이 판매돼, 전국 군 단위 지자체 중 최대 판매액을 기록했다.

특히 판매액 중 개인이나 법인·단체 등에서 구입한 일반판매액이 882억원으로 전체의 83.4%를 차지해 주민들의 생활 속에 지역 상품권 사용 문화가 안정적으로 정착하고 있는 것으로 나타났다. 농어민 공익수당과 공직자 포상금 등 정책발행분은 174억원을 차지했다.

해남군은 장기화한 코로나19 상황에서 지역 상품권의 활발한 유통으로 소상공인 등 지역경제 활성화의 선순환 체계를 구축하는 효과를 거두고 있다.

특히 국비 113억여원을 확보해 해남사랑상품권 10% 할인판매를 실시해 이용자들에게 실질적인 혜택을 주고 있다.

또한 3400여 개의 생활밀접형 가맹점을 다수 확보하고, 휴대성 향상을 위해 카드 상품권 도입하는 등 주민들이 가장 편리하게 지역 상품권을 이용할 수 있도록 기반을 마련했다.

해남군은 추석을 앞두고, 상품권 10% 할인구매 한도 상향과 함께 상품권 구매 감사 이벤트를 진행한다.

9월부터는 개인당 월 70만원까지 할인구매 가능한 한도를 월 100만원까지 10% 할인해 구매할 수 있다.

또한 지난 1일부터 오는 30일까지 기간 내 해남사랑상품권을 70만원 이상 구매하면 상품권 구매 이벤트에 자동 응모된다. 당첨자는 총 200명(지류 상품권 100명, 카드 상품권 100명)으로 내달 중에 무작위 추첨을 통해 2만원 상당의 농산물 꾸러미 세트가 택배 발송된다. 당첨 결과는 군청 홈페이지에 공지하고 개별문자 발송을 통해 통보할 예정이다.

명현관 군수는 “군민들의 지역경제 활성화의 노력으로 해남사랑상품권이 전국에서 가장 많이 팔린 상품권으로 자리매김하게 됐다”며 “현재 진행 중인 10% 할인 판매행사를 통해 많은 군민은 국·도비 지원 혜택을 받아 가계경제에 보탬이 되고, 소상공인은 활발한 상품권 유통으로 코로나19를 극복할 수 있는 희망이 되기를 바란다”고 말했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr