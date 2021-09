신한금융투자 등 3개사는 예비허가

[아시아경제 김진호 기자] 기업은행 등 5개사가 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 획득에 성공했다.

금융위원회는 8일 정례회의를 열어 기업은행, 대구은행, 한국투자증권, 키움증권, 엘지CNS 등 5개사에 대한 본허가를 승인했다. 신한금융투자, NH투자증권, KB증권 등 3개사는 예비허가를 획득했다.

마이데이터는 은행, 보험회사, 카드회사 등에 흩어져 있는 자신의 신용정보를 모아 한눈에 파악하고 관리할 수 있는 것을 말한다. 사업자는 고객에게 유리한 금융상품을 추천할 수 있고, 고객은 본인과 유사한 소비자들이 가입한 금융상품을 보다 쉽게 비교할 수 있게 된다.

금융위 관계자는 "다른 신청 기업에 대해서도 순차적으로 신속하게 심사절차를 진행하겠다"고 설명했다.

