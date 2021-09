김명수 대법원장이 8일 서울 서초구 대법원에서 열린 사법행정자문회의 15차 회의에 참석하고 있다. 이번 회의에서는 장기 법조 경력자 임용 확대 등을 위한 임용절차 개선 방안, 법관 처우개선책 마련, 재판연구원 증원, 단독재판 확대 등을 논의한다./김현민 기자 kimhyun81@

