[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 수도권 등에 발령된 코로나19 긴급사태 연장을 9일 결정한다고 교도통신이 8일 보도했다.

보도에 따르면 현재 일본 47개 도도부현(광역자치단체) 중 21개 광역지자체에 유동 인구 억제를 골자로 한 코로나19 긴급사태가 발령돼 있다.

도쿄도를 포함한 수도권 4개 광역지자체와 아이치현 등 도카이 3개 광역지자체, 오사카부 등 간사이 3개 광역지자체 등에 발령된 긴급사태의 연장이 검토되고 있다.

짧게는 2주일, 길게는 한 달 정도 연장될 전망이다.

모리야마 히로시 자민당 국회대책위원장과 아즈미 준 입헌민주당 국회대책위원장은 9일 오후 중의원 및 참의원 운영위원회에서 긴급사태 연장 관련 보고를 받는 일정에 이날 합의했다.

국회 보고 이후 열리는 정부의 코로나19 대책본부 회의에서 긴급사태 연장 결정이 내려진다.

